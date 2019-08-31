Новак спрогнозировал, когда потребление электричества вырастет вдвое

Министр энергетики РФ подчеркнул, что рост потребления ресурса связан с роботизацией многих процессов.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что к 2040 году на Земле будут в два раза больше потреблять электроэнергию. По его мнению, это связано с внедрением во все отрасли современных технологий.

— Речь идёт и о электромобилях, и о гаджетах, о роботизации многих процессов, — сказал он.

Министр также отметил, что энергетика является одной из основных отраслей экономики, от которой во многом зависит развитие России.

Ранее Новак сообщил о снижении нефтедобычи в России в августе.