Путин и Кадыров поговорили о самой красивой мечети

В ходе встречи глава республики пригласил российского лидера в Чечню, где тот давно не был.

Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поговорили о самой красивой в мире мечети. Во время встречи в Кремле российский лидер поинтересовался, действительно ли открытая в городе Шали мечеть самая большая в Европе.

— Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире на самом деле, — ответил Кадыров.

Путин не согласился с последним утверждением собеседника и заявил, что самая красивая в мире мечеть — в Петербурге. Кадыров ответил, что не может спорить с главой государства.

Руководитель региона рассказал главе государства о достижениях в экономике и социальной сфере. Он пригласил Владимира Путина посетить Чечню, где тот давно не был.