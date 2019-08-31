Путин и Кадыров поговорили о самой красивой мечети

Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поговорили о самой красивой в мире мечети. Во время встречи в Кремле российский лидер поинтересовался, действительно ли открытая в городе Шали мечеть самая большая в Европе.
— Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире на самом деле, — ответил Кадыров.
Путин не согласился с последним утверждением собеседника и заявил, что самая красивая в мире мечеть — в Петербурге. Кадыров ответил, что не может спорить с главой государства.
Руководитель региона рассказал главе государства о достижениях в экономике и социальной сфере. Он пригласил Владимира Путина посетить Чечню, где тот давно не был.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram