Трамп показал секретный снимок иранской базы

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Хозяина Белого дома обвинили в безответственности за публикацию данных американской разведки.

Президент США Дональд Трамп заявил о непричастности Вашингтона к взрыву ракеты на космодроме в Иране и сопроводил своё сообщение засекреченным спутниковым снимком.

— США не причастны к катастрофической аварии в ходе подготовки к запуску ракеты-носителя Safir SLV на космодроме Семнан в Иране. Я желаю Ирану всего наилучшего и успехов в расследовании того, что произошло, — написал американский лидер в "Твиттере".

Публикация засекреченного снимка вызвала новую волну критики в адрес Трампа. Политические оппоненты посчитали, что фото содержалось в отчётах разведки и не предназначалось для общественности. В частности, редактор издания Nonproliferation Review Джошуа Поллак назвал действия президента США "безответственностью высшей степени" и предрёк "глобальные последствия".

Ранее СМИ сообщили об успешной кибератаке американских военных на компьютерные системы Ирана.

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