Трамп показал секретный снимок иранской базы

Хозяина Белого дома обвинили в безответственности за публикацию данных американской разведки.

Президент США Дональд Трамп заявил о непричастности Вашингтона к взрыву ракеты на космодроме в Иране и сопроводил своё сообщение засекреченным спутниковым снимком.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

— США не причастны к катастрофической аварии в ходе подготовки к запуску ракеты-носителя Safir SLV на космодроме Семнан в Иране. Я желаю Ирану всего наилучшего и успехов в расследовании того, что произошло, — написал американский лидер в "Твиттере".

Публикация засекреченного снимка вызвала новую волну критики в адрес Трампа. Политические оппоненты посчитали, что фото содержалось в отчётах разведки и не предназначалось для общественности. В частности, редактор издания Nonproliferation Review Джошуа Поллак назвал действия президента США "безответственностью высшей степени" и предрёк "глобальные последствия".

Ранее СМИ сообщили об успешной кибератаке американских военных на компьютерные системы Ирана.