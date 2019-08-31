В Москве огромная фура попалась в ловушку под низким мостом

Водитель не рассчитал габариты грузовой машины и она застряла, получив серьёзные повреждения.

В Москве при въезде на Рублёво-Успенское шоссе фура застряла под путепроводом. Водитель слишком поздно понял, что его машина не проходит. К тому моменту прицеп уже был сильно повреждён.

Автомобилист хотел было сдать назад, но начала разрушаться уже кабина грузовика. Чтобы вытащить фуру из ловушки, решили спустить колёса.

Отметим, что это далеко не первый подобный случай. "Мосты глупости" есть в разных городах, но самый популярный — в Санкт-Петербурге, где счёт подобных инцидентов уже перевалил за сотню.