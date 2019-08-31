Британца оштрафовали за перевозку одной легковушки на крыше другой

Несмотря на то что "багаж" был закреплён, водителю выписали штраф за опасный для окружающих способ транспортировки.

Man fined after driving a car with another car on its roof pic.twitter.com/5gCirIHtho — The Independent (@Independent) August 31, 2019

51-летний Глиндур Вин Ричардс из Уэльса решил помочь другу утилизировать легковушку Skoda Octavia и водрузил её на свой легковой Volkswagen Passat. Так и повёз автомобиль на переработку, сообщает T h e Independent.

Во время транспортировки "Октавии" полицейских рядом не оказалось, Ричардс заявил, что и проехал-то менее 300 метров. Однако прокурор сказал, что полицейскому констеблю Филу Уэстбери кто-то отправил сообщение с видео через WhatsApp. Тогда правоохранители и взялись за Ричардса.

Несмотря на то что мужчина заявлял, что принял все меры безопасности, ему выписали штраф в размере 80 фунтов стерлингов. В итоге Ричардс назвал свой поступок глупым.

Ранее Лайф сообщал, как жительнице Австралии предъявили обвинение после того, как она провезла своего ребёнка на крыше автомобиля.