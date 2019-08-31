Пьяный житель Ульяновской области чуть не убил вилкой двухлетнюю дочь любовницы

Раненую малышку спас участковый, который забрался в квартиру через открытое окно.

В посёлке Мулловка Ульяновской области пьяный мужчина исколол вилкой двухлетнюю дочь сожительницы. Об этом сообщается в региональном управлении МВД России.

Раненую малышку спас участковый. В полицию поступило сообщение о криках в одной из квартир в доме по улице Некрасова вечером 30 августа. Приехавшему на вызов участковому дверь не открывали, тогда он нашёл другой вход.

— Посветив фонариком в окно, он увидел на диване ребёнка с пятнами бурого цвета. Заметив, что соседнее окно открыто, участковый проник в квартиру, завернул ребёнка в одеяло и выбежал с ним на улицу, — рассказали в полицейском управлении.

Двухлетняя малышка госпитализирована с многочисленными колото-резанными ранениями грудной клетки. Сожитель её матери задержан.

Ранее сообщалось, что в Саранске полицейские спасли грудного ребёнка, которого пьяный отец угрожал выбросить из окна квартиры на третьем этаже.