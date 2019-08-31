В Пермском крае после столкновения с фургоном взорвался бензовоз

Водитель "соболя" погиб на месте. Вытащить из автомобиля его не смогли, машину охватил огонь.

На трассе Пермь — Екатеринбург недалеко от Кунгура произошло лобовое столкновение фургона и грузовика-бензовоза. В результате ДТП водитель "соболя" погиб, сообщил Лайфу очевидец.

Водителю бензовоза удалось спастись. Он рассказал, что двигался с горы, когда "соболь" был подрезан другим грузовиком, в результате чего фургон вылетел на встречку и столкнулся с бензовозом.

Водитель фуры пытался спасти мужчину из "соболя", однако тот оказался зажатым в кабине. Огонь начал распространяться на оба автомобиля. В пустом бензовозе сдетонировали пары и разорвали переднюю стенку цистерны. В результате рядом стоящий фургон выгорел полностью.

Ранее в соседней Свердловской области три человека погибли после взрыва бензовоза на 44-м километре дороги Карпинск — Кытлым.