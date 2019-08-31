Под Краснодаром женщина бросила новорождённого у входа в больницу

Здоровью малыша сейчас ничто не угрожает — его передали в родильное отделение под наблюдение медиков.

Сегодня в городе Усть-Лабинске, в нескольких десятках километров от Краснодара, неизвестная женщина бросила на входе в больницу новорождённого ребёнка.

Как стало известно Лайфу, это случилось у хирургического отделения ЦРБ. Малышу на тот момент было всего пару часов от роду. Его отправили в родильное отделение, жизни и здоровью ребёнка ничто не угрожает.

Полиция составила ориентировку на женщину, которая принесла подкидыша. Её ищут.

А в Воронеже ранее мать-кукушка подбросила младенца в храм.