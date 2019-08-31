Вышинский ответил на вопрос о пытках в украинском СИЗО

По его словам, сейчас он обязан уведомлять суд о смене жительства, но в целом свободен в своих действиях.

Глава портала "РИА Новости — Украина" Кирилл Вышинский заявил, что не подвергался пыткам во время нахождения под стражей на Украине. Об этом он сказал в эфире программы НТВ "Центральное телевидение".

— Я не испытывал какого-либо физического насилия, у меня нет на теле следов пыток или синяков, но сам факт попадания в тюрьму для человека, который чувствует себя невиновным, — это, конечно, психологическое испытание, — сказал журналист.

Он напомнил, что выпущен из-под стражи пол личное поручительство. Он обязан уведомлять суд, если решит сменить место жительства или работы. Кроме того, при первом вызове в суд он обязан туда явиться. Других ограничений у него нет.

Вышинский признался, что очень хочет встретиться с семьёй, живущей в Москве, но у него "накопились проблемы", которые держат его в Киеве.

Напомним, Комитет защиты журналистов потребовал у Киева снятия всех обвинений с Вышинского.