В Подмосковье открылся музей современного искусства под открытым небом

Уникальный для России музей современного искусства под открытым небом открылся в подмосковном городе Одинцово. Торжественное мероприятие стало финалом Международного фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis "Культурный код".
В рамках грандиозного события уличные художники расписали порядка 30 фасадов многоэтажных домов и школ. Гости фестиваля посетили бесплатные экскурсии, семинары и мастер-классы, а также выставки фотографий работ и иллюстраций участников.
Одним из самых впечатляющих экспонатов стал 60-метровый портрет Юрия Гагарина на фасаде дома № 25 по улице Кутузовской.
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