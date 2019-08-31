В Подмосковье открылся музей современного искусства под открытым небом

В качестве холстов уличные художники использовали фасады многоэтажных домов и школ.

Уникальный для России музей современного искусства под открытым небом открылся в подмосковном городе Одинцово. Торжественное мероприятие стало финалом Международного фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis "Культурный код".

В рамках грандиозного события уличные художники расписали порядка 30 фасадов многоэтажных домов и школ. Гости фестиваля посетили бесплатные экскурсии, семинары и мастер-классы, а также выставки фотографий работ и иллюстраций участников.

Одним из самых впечатляющих экспонатов стал 60-метровый портрет Юрия Гагарина на фасаде дома № 25 по улице Кутузовской.