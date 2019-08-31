В Москве фестиваль "PRO лето" посетило уже 20 тысяч человек

Шоу продлится до 20:00. Его хедлайнером станет американский певец Джейсон Деруло.

Уже 20 тысяч человек посетили концертную площадку последнего летнего фестиваля "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Хедлайнером шоу стал американский певец Джейсон Деруло. Кроме того, в программе выступления Ольги Бузовой, Тимы Белорусских, Алексея Воробьёва, Мота, Эльвиры T, "Дискотеки аварии", Sabi Miss и Кристины Си. Также были приглашены шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян. Концертная программа продлится до 20:00.

Кроме того, действует семь спортивных площадок. На них специалисты проводят бесплатные мастер-классы разных тематик. Так, москвичи и гости столицы смогут научиться слэклайну, сапсёрфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу.

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