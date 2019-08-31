Зеленский увидел в "Северном потоке — 2" угрозу для всей Европы

Он заявил, что Киев вместе с Варшавой выступает за диверсификацию источников энергоснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой строительство Россией газопровода "Северный поток — 2" по дну Балтийского моря. Лидеры зявили, что проект является угрозой для всей Европы.

— Мы говорим с Польшей единым голосом: "Северный поток — 2" является неприемлемым и несёт в себе угрозы для всей Европы, — сказал Зеленский по итогам встречи с Дудой.

Лидер Незалежной подчеркнул, что Киев и Варшава выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша — США — Украина.

Ранее сообщалось, что строители перешли к укладке финальной части газопровода "Северный поток — 2".

Напомним, что Киев обеспокоен перспективами оказаться без транзита российского газа в Европу. "Северный поток — 2" после запуска расширит возможность России напрямую поставлять газ в Германию, минуя посредников в виде Украины и Польши. Проект как раз таки создан для диверсификации поставок топлива в Европу. Киев же хотел бы по-прежнему "сидеть на трубе".