Психиатр назвал возможные причины убийства годовалого сына матерью в Башкирии

Эксперт приводит такую статистику: чем младше ребёнок, тем больше вероятность, что мать может решиться его убить.

28-летняя жительница Башкирии могла убить своего ребёнка из-за послеродовой депрессии, считает президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный. В беседе с агентством Ura.ru он рассказал, что не во всех населённых пунктах России врачи могут выявить болезнь.

— Инфантицид (детоубийство. — Прим. Лайфа) чаще всего происходит из-за послеродовой депрессии. В это время мать считает, что все в её жизни плохо, её ребенка ждёт ужасная жизнь, она не сможет его воспитать и всем обеспечить, — заявил эксперт.

Северный заявил, что выявлять и лечить депрессию должны специалисты при детских больницах и женских консультациях. Однако психологи есть не в каждом таком медучреждении, особенно мало их в небольших городах и сёлах.