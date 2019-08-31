Психиатр назвал возможные причины убийства годовалого сына матерью в Башкирии

28-летняя жительница Башкирии могла из-за послеродовой депрессии, считает президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный. В беседе с агентством Ura.ru он рассказал, что не во всех населённых пунктах России врачи могут выявить болезнь.
— Инфантицид (детоубийство. — Прим. Лайфа) чаще всего происходит из-за послеродовой депрессии. В это время мать считает, что все в её жизни плохо, её ребенка ждёт ужасная жизнь, она не сможет его воспитать и всем обеспечить, — заявил эксперт.
Северный заявил, что выявлять и лечить депрессию должны специалисты при детских больницах и женских консультациях. Однако психологи есть не в каждом таком медучреждении, особенно мало их в небольших городах и сёлах.
Женщина заявила, что убила годовалого сына, "чтобы он не был голодным, чтобы он не плакал". Былошено направить её на психиатрическую экспертизу.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram