Под Волгоградом собака загрызла годовалого малыша

На крики ребёнка прибежала мать. Ей удалось отбить сына от агрессивного пса и вызвать врачей, но было поздно.

Соседская собака загрызла годовалого малыша в Нехаевском районе Волгоградской области. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, мальчик подошёл к сидевшему на привязи псу.

— Около 12 часов он самостоятельно вышел во двор домовладения и направился на соседний участок, где находилась на привязи собака. В какой-то момент пёс накинулся на ребёнка. Крики малыша услышала его мать, которая в это время была занята домашними делами, — рассказали в управлении.

Женщине удалось отбить маленького сына от агрессивного пса и вызвать врачей. Однако малыш умер по пути в больницу. Следователи проводят проверку по факту трагической гибели ребёнка.

Ранее сегодня сообщалось, что в посёлке Мулловка Ульяновской области пьяный мужчина исколол вилкой двухлетнюю дочь сожительницы.