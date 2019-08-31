Летевший из Сочи самолёт сел в Москве с сигналом о неисправности двигателя

Командир воздушного судна сообщил диспетчерам о возможном наличии течи и запросил посадку.

В московском аэропорту Шереметьево приземлился летевший из Сочи пассажирский самолёт, на борту которого сработал датчик неисправности правого двигателя. Об этом сообщил Лайфу источник.

По его словам, инцидент произошёл на рейсе 1135 Сочи — Москва. Командир воздушного судна сообщил диспетчерам о возможном наличии течи топлива в одном из двигателей. После приземления оказалось, что датчик сработал ошибочно.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет самолёта в Анталью из-за приступа паники у одной из пассажирок.