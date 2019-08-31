Гендиректор TEZ TOUR умер в возрасте 46 лет

Причины скоропостижной смерти бизнесмена не сообщаются. У него остались жена и две дочки семи и десяти лет.

Генеральный директор одной из ведущих российских туристических компаний TEZ TOUR Дмитрий Шершнев умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает пресс-служба туроператора.

— Сегодня ночью скоропостижно скончался генеральный директор туроператора TEZ TOUR Дмитрий Шершнев. Его уход — огромная и невосполнимая утрата для всех нас, — говорится в "Фейсбуке" компании.

Причины смерти главы TEZ TOUR не уточняются. Похороны Шершнева пройдут 3 сентября, о времени и месте прощания будет сообщено позже. У бизнесмена остались супруга и две дочки семи и десяти лет.

Ранее сообщалось, что в США умер создатель компании Tetra Pak Ханс Раусинг.