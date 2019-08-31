Дуда предложил лечить в Польше раненных в Донбассе украинских солдат

Он заявил, что уже обсудил данный вопрос с главой Минобороны республики Мариушем Блащаком.

Президент Польши Анджей Дуда предложил помощь в лечении украинских военных, раненных в результате конфликта в Донбассе. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам встречи в Варшаве.

— У нас хорошая военная система здравоохранения для раненных в донбасском конфликте украинских солдат... Мы хотим помогать, — заявил Дуда и добавил, что уже обсудил данный вопрос с главой Минобороны республики Мариушем Блащаком.

Во время переговоров в Варшаве президенты Украины и Польши также обсудили строительство Россией газопровода "Северный поток — 2" по дну Балтийского моря. Лидеры заявили, что проект является угрозой для всей Европы.