Продавщица объяснила, почему Путин дважды покупал мороженое именно у неё

В этом году глава государства передал девушке пять тысяч рублей и попросил угостить всех желающих.

Продавщица мороженого Екатерина Сафронова рассказала, что несколько лет подряд работает на МАКСе в подмосковном Жуковском. Она считает случайностью, что президент РФ Владимир Путин дважды покупал у неё лакомство.

— Наша компания уже третий год работает на МАКСе, занимается организацией торговли и питания, и я вместе со своей командой тоже там третий год, так совпало, — сообщила Сафронова в программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

Девушка заявила, что является менеджером по организации торговли и питания. Она надеется, что и дальше будет работать на международном авиасалоне.

Напомним, во время посещения МАКС-2019 Путин угостил мороженым всех желающих, включая президента Турции Реджепа Эрдогана. СМИ обратили внимание, что в 2017 году российский лидер покупал любимое лакомство у этой же продавщицы.