В США заявили о возможности введения санкций из-за "Северного потока — 2"

По словам главы американского Минэнерго, "эти вопросы обсуждаются на очень высоком уровне в США".

В Вашингтоне серьёзно рассматривают возможность введения санкций против Москвы в связи с реализацией российского проекта "Северный поток — 2". Об этом заявил на пресс-конференции в Варшаве министр энергетики США Рик Перри.

— Я бы предположил, что, скорее всего, да, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Глава американского Минэнерго добавил, что "эти вопросы обсуждаются на очень высоком уровне в США".

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток трубопровода по Балтийскому морю от России до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдёт через территориальные или исключительные экономические зоны Швеции, Финляндии и Дании. Запуск "Северного потока — 2" ожидается до конца 2019 года. Строители ранее заявили о готовности газопровода на 75%.