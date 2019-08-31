Камеры сняли, как женщина подбросила новорождённого в больницу на Кубани

Ребёнок сейчас находится под присмотром медиков, его здоровью ничего не угрожает.

В хирургическом отделении Центральной районной больницы в Усть-Лабинске, что в Краснодарском крае, камеры наблюдения сняли момент, как женщина подбросила люльку с новорождённым ребёнком.

Женщина, пытаясь закрыть лицо козырьком кепки, вошла в здание, на пару секунд, сомневаясь, отвлеклась на камеру, а затем аккуратно поставила переноску на скамейку и спешно удалилась.

Как сообщал Лайф, обнаружив ребёнка, медики передали его в родильный дом. Малыш родился буквально за пару часов до ЧП. Его здоровью ничего не угрожает. Женщину, оставившую новорождённого, ищет полиция, на неё составлена ориентировка.

Это второй случай за последние две недели в регионе. Недавно женщина отвела дочку в кафе и бросила, оставив записку с просьбой не отдавать её в детдом, а найти новых маму и папу.