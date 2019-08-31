МАКС-2019 за день посетило рекордное число гостей

Международный авиационно-космический салон — 2019 в подмосковном Жуковском за сегодняшний день посетило рекордное число гостей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе по обеспечению безопасности МАКС-2019.

— В субботу МАКС посетили более 173 тысяч человек. Это абсолютный рекорд посещаемости авиасалона в один день за все годы его проведения, — уточнил собеседник агентства.

Напомним, МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском. На статической экспозиции авиасалона впервые представлен "летающий Aurus", истребитель пятого поколения Су-57, а члены пилотажной команды "Первый полёт" показали новую фигуру высшего пилотажа — "Пропеллер".