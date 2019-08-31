Джаред Лето стал очередной жертвой "русской кибератаки" в Instagram

До этого "гага-чат" российские пользователи устроили под постами Сильвестра Сталлоне.

Российские пользователи "Инстаграма" по очередному призыву комика Гарика Харламова "атаковали" в комментариях солиста рок-группы 30 Seconds to Mars, актёра Джареда Лето под его последним постом.

Выбор "жертвы" не случаен. Так как фамилия музыканта созвучна названию времени года на русском языке, Харламов предложил именно на его странице "русской кибератакой" попрощаться с летом.

"Вот и лето прошло, словно и не бывало", — написал один из пользователей.

"Как же так, Джаред, тебя угораздило родиться с такой фамилией", — подписал другой.

"С завтрашнего дня ты — Джаред Осень", — подчеркнул ещё один пользователь соцсети.

Некоторые задались вопросом, нанял ли Джаред переводчика, чтобы перевести такое огромное количество комментариев.

Ранее россияне по призыву Харламова устроили "кибератаку" в инстаграме Сталлоне. А впервые подобный флешмоб соотечественники устроили под постами Леди Гаги. Её обвинили в разрыве отношений Брэдли Купера и Ирины Шейк. Хейтеры буквально забросали певицу гневными комментариями. Однако вскоре соцсети певицы превратились в доски объявлений, чаты или книги рецептов.