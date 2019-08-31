Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

Жалобы поступили из США, Германии, Франции, Великобритании и больше всего — из Японии.

Пользователи социальной сети Twitter заявили о проблемах в работе сети микроблогов. На сайте Downdetector, отслеживающем популярные ресурсы, опубликованы тысячи жалоб со всего мира.

Проблемы у Twitter начались в 11:06 по Восточному времени США, или в 18:06 мск. Больше половины пользователей жалуются, что не могут читать ленту с компьютера, 28 процентов не могу зайти на сайт с устройств Apple, 10 процентов — с устройств на Android.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что неизвестные взломали аккаунт генерального директора Twitter Джека Дорси. В микроблоге Дорси было размещено несколько записей, в том числе содержащих ненормативную лексику.