Кабмин выделит более 420 млн рублей на больницы в регионах

Средства направят Хакасии, Красноярскому краю, а также Кемеровской и Самарской областям.

Правительство РФ выделит более 420 миллионов рублей на строительство больниц в четырёх регионах страны. О принятии соответствующего проекта распоряжения сообщается на сайте кабмина.

— Проектом предусматривается выделение в 2019 году ассигнований в размере 421 498,3 тысячи рублей Республике Хакасия, Красноярскому краю, Кемеровской и Самарской областям, — говорится в публикации.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о задачах по снижению уровня смертности среди россиян трудоспособного возраста.