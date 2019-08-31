Кабмин выделит более 420 млн рублей на больницы в регионах

Правительство РФ выделит более 420 миллионов рублей на строительство больниц в четырёх регионах страны. О принятии соответствующего проекта распоряжения сообщается на сайте кабмина.
— Проектом предусматривается выделение в 2019 году ассигнований в размере 421 498,3 тысячи рублей Республике Хакасия, Красноярскому краю, Кемеровской и Самарской областям, — говорится в публикации.
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о задачах по снижению уровня смертности среди россиян трудоспособного возраста.
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