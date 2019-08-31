Малахов затроллил Киркорова за истерику на "Новой волне"

Исполнитель ранее громко кричал, заявляя, что шоу не начнётся, пока он не отрепетирует как следует.

Российский телеведущий Андрей Малахов спародировал истерику поп-короля Филиппа Киркорова в ходе репетиции на фестивале "Новая волна" в Сочи. Видео он выложил под грифом "Эксклюзив".

— Где тут камеры? Где операторы? Где все? Я сейчас развернусь и уеду отсюда, — кричит Малахов в ролике и ходит по пустой студии.

Ранее Лайф опубликовал видео, на котором Киркоров ультимативным тоном заявляет, что, пока не пройдёт его репетиция, концерт не начнётся. Артист обматерил помощников и организаторов за то, что они ушли на обед. Впоследствии в пресс-службе Киркорова объяснили резкое поведение певца его перфекционизмом.