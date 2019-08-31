В эстонских вузах начнут преподавать историю ЛГБТ

По мнению руководства университетов, это "социально важный и чувствительный вопрос", который требует изучения.

В Таллине в наступающем учебном году студенты начнут изучать историю эстонского гей-сообщества. Там считают, что это нужно для общего образования и социальной сплочённости молодёжи.

— История гендерной идентичности, сексуальности и сообщества ЛГБТ — это социально важный и чувствительный вопрос, который требует определённой осмотрительности и активности, — передаёт издание Uued Uudised сообщение университета.

Ранее Лайф сообщал, что в США арестовали мужчину, который хотел расстрелять синагогу или гей-бар.