В эстонских вузах начнут преподавать историю ЛГБТ

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Фото © Flickr / rosefirerising

По мнению руководства университетов, это "социально важный и чувствительный вопрос", который требует изучения.

В Таллине в наступающем учебном году студенты начнут изучать историю эстонского гей-сообщества. Там считают, что это нужно для общего образования и социальной сплочённости молодёжи.

История гендерной идентичности, сексуальности и сообщества ЛГБТ — это социально важный и чувствительный вопрос, который требует определённой осмотрительности и активности, — передаёт издание Uued Uudised сообщение университета.

Ранее Лайф сообщал, что в США арестовали мужчину, который хотел расстрелять синагогу или гей-бар.

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