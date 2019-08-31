Шварценеггер сообщил о смерти лучшего друга

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Фото: instagram/schwarzenegger

Итальянские журналисты выяснили, что бодибилдер имел проблемы с сердцем, из-за них он утонул в море недалеко от Сардинии.

Арнольд Шварценеггер сообщил своим подписчикам в Instagram, что скончался итальянский бодибилдер Франко Коломбо. Актёр и экс-губернатор американского штата Калифорния рассказал, что его близкого друга не стало 30 августа в возрасте 78 лет.

Сегодня я опустошён. Но я очень-очень благодарен за те 54 года дружбы и радости, которую мы вместе делили… Моя жизнь была намного веселее, ярче и полнее благодаря тебе, — подписал Шварценеггер совместные фотографии с Коломбо.

<p>Фото: © instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B1y_SfRA68f" target="_blank">schwarzenegger</a></p>

Франко Коломбо дважды завоёвывал титул "Мистер Олимпия" — в 1976 и в 1981 годах.

Сам же Железный Арни продолжает сниматься в кино и днём ранее публиковал на своей странице трейлер нового "Терминатора" с Сарой Коннор.

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