Шварценеггер сообщил о смерти лучшего друга

Итальянские журналисты выяснили, что бодибилдер имел проблемы с сердцем, из-за них он утонул в море недалеко от Сардинии.

Арнольд Шварценеггер сообщил своим подписчикам в Instagram, что скончался итальянский бодибилдер Франко Коломбо. Актёр и экс-губернатор американского штата Калифорния рассказал, что его близкого друга не стало 30 августа в возрасте 78 лет.

— Сегодня я опустошён. Но я очень-очень благодарен за те 54 года дружбы и радости, которую мы вместе делили… Моя жизнь была намного веселее, ярче и полнее благодаря тебе, — подписал Шварценеггер совместные фотографии с Коломбо.

Франко Коломбо дважды завоёвывал титул "Мистер Олимпия" — в 1976 и в 1981 годах.

Сам же Железный Арни продолжает сниматься в кино и днём ранее публиковал на своей странице трейлер нового "Терминатора" с Сарой Коннор.