Участники несогласованной акции в Москве напали на мотоциклиста — видео

Агрессию он вызвал тем, что остановился рядом с группой протестующих и показал им средний палец.

Участники несогласованной акции протеста в центре Москвы напали на мотоциклиста, который выразил несогласие с их позицией. Протестующие несколько раз толкнули мужчину и даже попытались сбросить с байка.

Агрессию неизвестный вызвал тем, что остановился рядом с группой молодых людей и показал им средний палец. Толпа сразу окружила его и начала толкать. Молодой человек поспешил уехать.

Напомним, по данным столичного ГУ МВД России, на сегодняшнюю несогласованную акцию в центре Москвы вышло лишь около 750 человек. Политолог посчитал, что протесты в столице "сдулись".