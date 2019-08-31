Автожир упал в водохранилище в Подмосковье

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Автожир упал в водохранилище в подмосковном Долгопрудном. По словам местных жителей, летательный аппарат задел линии электропередач и рухнул. Кадры с места ЧП публикует Mash.

На месте происшествия работает полиция и представители экстренных служб. Подробности ЧП выясняются.

Падение летательного аппарата стало вторым за сегодняшний день. Ранее в деревне Минино потерпел крушение легкомоторный самолёт. Пилот погиб, 12-летняя пассажирка доставлена в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

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