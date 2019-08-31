В турецком аквапарке раскрыли подробности инцидента с россиянкой, впавшей в кому

По заверениям местной администрации, спасатели кинулись на помощь девушке, как только заметили неладное.

В турецком аквапарке Sealanya Seа Park рассказали подробности инцидента с 19-летней россиянкой, которая впала в кому после заплыва.

— Наши спасатели заметили, что что-то не так с 19-летней русской девушкой, плавающей в бассейне. Сразу же они оказали первую помощь и вызвали скорую, — сообщили сотрудники парка развлечений "Известиям".

При этом в аквапарке подтвердили, что видеозаписи с моментом случившегося отсутствуют. Родные пострадавшей россиянки считают, что кадры были удалены специально.

Ранее сообщалось, что студентку перевезли на родину через неделю после случившегося. Девушка до сих пор находится в коме.