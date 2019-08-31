Многие москвичи выразили недовольство несогласованной акцией протеста

Участников митинга призвали заняться работой или хотя бы не мешать трудиться другим.

Лайф опросил горожан, которые стали случайными свидетелями несогласованной акции, проведённой сегодня оппозицией в центре Москвы.

— Неужели нельзя по-другому как-то? Что даёт-то это вам? Даже до метро не пускают, кругом перекрыто, — посетовала жительница столицы, проходя по Бульварному кольцу.

— У меня на это нету времени, я работаю, я учусь, — заметила другая. — Мне кажется, у людей много энергии. Может, они бы помогли городу?

А водитель фургона, который попал в пробку из-за бесконечного потока людей, уверен, что протесты мешают работе. Заняться ей он предложил и протестующим.

Политолог Павел Данилин выразил уверенность, что уменьшение участников несогласованных акций в Москве показывает, что "протест сдувается".