Многие москвичи выразили недовольство несогласованной акцией протеста

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Участников митинга призвали заняться работой или хотя бы не мешать трудиться другим.

Лайф опросил горожан, которые стали случайными свидетелями несогласованной акции, проведённой сегодня оппозицией в центре Москвы.

Неужели нельзя по-другому как-то? Что даёт-то это вам? Даже до метро не пускают, кругом перекрыто, — посетовала жительница столицы, проходя по Бульварному кольцу.

У меня на это нету времени, я работаю, я учусь, — заметила другая. — Мне кажется, у людей много энергии. Может, они бы помогли городу?

А водитель фургона, который попал в пробку из-за бесконечного потока людей, уверен, что протесты мешают работе. Заняться ей он предложил и протестующим.

Политолог Павел Данилин выразил уверенность, что уменьшение участников несогласованных акций в Москве показывает, что "протест сдувается".

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