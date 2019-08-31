Украина, Польша и США заключили соглашение о поставках газа

Штаты добиваются начала поставок морем своего сжиженного газа Киеву взамен российского топлива.

В Варшаве представители Украины, Польши и США сегодня заключили соглашение о сотрудничестве в сфере поставок газа "с целью укрепления региональной безопасности" в этой сфере.

Это стало результатом встречи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, представителя Правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского и министра энергетики США Рика Перри.

Наимский заявил, что это лишь меморандум, в котором прописано, к чему намерены стремиться три страны. США добились, чтобы в документе говорилось о возможности поставки на Украину сжиженного газа из Штатов, как это делается в Польшу. В Вашингтоне отмечают, что тем самым помогают партнёрам "стать независимыми от поставок российского газа".

Ранее сегодня в США заявили о возможности введения санкций из-за "Северного потока — 2". А президент Украины Владимир Зеленский увидел в этом газопроводе угрозу для всей Европы.