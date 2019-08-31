Меркель рассказала, чем займётся после ухода с поста канцлера

Канцлер Германии заявила, что о ней услышат все университеты, которые присвоили ей докторскую степень.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, возможно, вернётся к научной работе после того, как покинет свой пост. Об этом сообщили немецкие СМИ.

— Все университеты, которые присвоили мне почётную докторскую степень, услышат вновь обо мне после того, как я уйду с поста канцлера, — приводит Reuters её слова.

Напомним, в октябре прошлого года Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в бундестаг и пробудет на посту до 2021 года. Ещё в декабре 2018 года она покинула пост лидера Христианско-демократического союза (ХДС). Её преемником стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Меркель бессменно занимает пост канцлера Германии с 2005 года.