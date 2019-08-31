При крушении вертолёта в Норвегии погибло четыре человека

В той местности проходил музыкальный фестиваль, куда многие коллективы добирались по воздуху.

4 killed, 1 seriously injured and one missing in Norway helicopter crash. https://t.co/mW7G3tO6Vs pic.twitter.com/Iqvw5jvDKj — Breaking Aviation News (@breakingavnews) August 31, 2019

Не менее четырёх человек погибли, а ещё один числится пропавшим без вести после того, как гражданский вертолёт Eurocopter AS350 рухнул на севере Норвегии. Газета Verdens Gang сообщает, что инцидент произошёл на юге от города Альта.

В выходные в том районе проходит музыкальный фестиваль Høstsprell. Организаторы не имеют детальной информации, но подозревают, что погибнуть мог кто-то из музыкантов.

— Авария произошла в нескольких километрах от фестиваля. Участники летали туда-сюда. Сейчас мы знаем очень мало об аварии, — заявили они.

Вертолётная компания Helitrans, которая владеет разбившимся вертолётом, сообщает, что другие воздушные суда компании доставляют к месту инцидента спасателей.

Сегодня же в нескольких километрах от Москвы в водохранилище в Долгопрудном рухнул автожир.