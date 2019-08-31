Путин заявил об открытости России для сотрудничества

Президент РФ подчеркнул особое значение культуры и искусства, которые укрепляют взаимопонимание между людьми.

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ открыта для сотрудничества с другими странами. Об этом он заявил в рамках приветствия участников и гостей 1-го Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге.

— Сегодняшнее торжество отвечает духу дружбы и доверия, связывающему народы России, Германии, да и всей Европы. Наша страна открыта для сотрудничества в самых разных сферах, — заявил Путин.

Он также отметил особую роль искусства и культуры в создании сотрудничества, поскольку у них "особая, вдохновляющая роль в укреплении взаимопонимания между людьми".

По словам президента, многие годы эти города объединены крепкой связью побратимов, большим опытом гуманитарного взаимодействия и народной дипломатии.

— Мы искренне рады, что знаменитый Дрезденский оперный бал приехал из Дрездена именно к нам — в Россию, в Санкт-Петербург, — добавил он.

Путин также выразил уверенность в том, что 1-й Дрезденский бал в Санкт-Петербурге пройдёт успешно и станет традицией, полной ярких культурных событий, благотворительных и просветительских начинаний.

Российские и немецкие артисты выступят в Михайловском театре, Большом зале филармонии и на площади Искусств.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов в 2021 году также пройдёт в Санкт-Петербурге. Заявку на проведение матча подали футбольные союзы России и Германии.