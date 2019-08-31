В Челябинске выбрали 102 лучших энергетиков России

В течение месяца профессионалы демонстрировали теоретические знания и практические навыки, выполняя виртуальные и реальные задания.

На челябинской ледовой арене "Трактор" состоялось торжественное награждение победителей конкурса "Лидеры энергетики". Там собралось около двух тысяч передовиков отрасли со всей страны. 102 человека стали победителями конкурса.

— Проведение таких конкурсов даёт возможность реализовать себя, обменяться опытом, пообщаться с экспертами и руководством компаний, — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Эксперты провели дистанционные оценочные мероприятия, технический аудит 38 районов электрических сетей Челябинской области и предложили решение острых вопросов развития современной электроэнергетики.

Сегодня Лайф приводил прогноз министра энергетики, который заявил, что к 2040 году на Земле будут в два раза больше потреблять электроэнергию.