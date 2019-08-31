В Челябинске выбрали 102 лучших энергетиков России

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Фото © Министерство энергетики России

В течение месяца профессионалы демонстрировали теоретические знания и практические навыки, выполняя виртуальные и реальные задания.

На челябинской ледовой арене "Трактор" состоялось торжественное награждение победителей конкурса "Лидеры энергетики". Там собралось около двух тысяч передовиков отрасли со всей страны. 102 человека стали победителями конкурса.

Проведение таких конкурсов даёт возможность реализовать себя, обменяться опытом, пообщаться с экспертами и руководством компаний, — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Эксперты провели дистанционные оценочные мероприятия, технический аудит 38 районов электрических сетей Челябинской области и предложили решение острых вопросов развития современной электроэнергетики.

Сегодня Лайф приводил прогноз министра энергетики, который заявил, что к 2040 году на Земле будут в два раза больше потреблять электроэнергию.

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