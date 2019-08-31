В Саратове мужчина зарезал новорождённую дочь с патологией

Житель Саратова втайне от жены зарезал двухмесячную дочь, которая имела врождённую патологию. Об этом сообщает областное управление СК.
Мужчина совершил преступление, когда мать девочки ушла в магазин. В доме оставались отец семейства с младенцем и двухлетним сыном. По данным следствия, подозреваемый взял переноску с новорождённой, поднялся на чердак и нанёс удар ножом в область шеи ребёнка.
Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Подозреваемого задержали. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее Лайф сообщал, что жительницу Сочи обвинили в смерти двухмесячного сына от дистрофии.
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