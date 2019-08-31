В Саратове мужчина зарезал новорождённую дочь с патологией

Теперь за убийство двухмесячного ребёнка подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Житель Саратова втайне от жены зарезал двухмесячную дочь, которая имела врождённую патологию. Об этом сообщает областное управление СК.

Мужчина совершил преступление, когда мать девочки ушла в магазин. В доме оставались отец семейства с младенцем и двухлетним сыном. По данным следствия, подозреваемый взял переноску с новорождённой, поднялся на чердак и нанёс удар ножом в область шеи ребёнка.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Подозреваемого задержали. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее Лайф сообщал, что жительницу Сочи обвинили в смерти двухмесячного сына от дистрофии.