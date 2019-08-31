Лайф узнал, кто был на рухнувшем в Долгопрудном автожире

По предварительным данным, летательный аппарат с сыном и отцом на борту упал после столкновения с ЛЭП.

На борту автожира, который упал сегодня в водохранилище в Долгопрудном, находились два человека. Как стало известно Лайфу из экстренных служб, это Борисов В. в возрасте 52 лет и Борисов А. в возрасте 31 года. Предположительно, отец и сын.

Место падения автожира обнаружено, найдено также одно тело. Работа спасателей на месте происшествия продолжается.

Возбуждено уголовное дело. Детали произошедшего выясняют следователи.

Лайф ранее публиковал видео крушения автожира. По предварительным данным, он рухнул после столкновения с ЛЭП.