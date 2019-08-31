Ричард Гир празднует 70-летний юбилей

Актёр является лауреатом премии "Золотой глобус". Он номинировался на премии "Оскар" и "Эмми".

Голливудский актёр Ричард Гир, который стал объектом обожания женщин по всему миру, сегодня отмечает 70-летний юбилей.

Первым его фильмом стал "В поисках мистера Гудбера" 1977 года, а одним из секс-символов мирового кинематографа Гир стал благодаря фильму 1980 года "Американский жиголо". Там он сыграл профессионального обольстителя.

Славу актёру приумножили такие киноленты как "Сбежавшая невеста", "Давайте потанцуем", "Хатико: самый верный друг", , "Первобытный страх", "Августовская рапсодия", "Чикаго", "Дни жатвы" и, конечно же, "Красотка".

В начале этого года у тогда ещё 69-летнего Гира и его 35-летней жены родился ребёнок, второй сын для отца.

В последние годы Ричард Гир занят не только в шоу-бизнесе, но и занимается волонтёрской деятельностью. Так, недавно он лично привёз продукты на дрейфующее судно с мигрантами. Правда, этого не оценили власти Италии и предложили ему забрать всех мигрантов в Голливуд.