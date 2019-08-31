Telegram намерен разрешить пользователям скрывать от всех номер телефона

Сейчас это можно сделать в настройках, однако если кто-то сохранит контакт, номер будет для него открыт.

Telegram готовит обновление, которое позволит пользователям полностью скрывать свой номер телефона — даже от тех, кто внёс его в список контактов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что поводом для введения такой функции стали беспорядки в Гонконге. Как предполагают активисты, власти страны могут найти способ узнать личные данные протестующих. Например, они могут добавить общую базу номеров в список контактов, а затем проследить, какие из них появятся в протестных чатах. Затем полицейским не составит труда через оператора сети узнать личности пользователей.

Сейчас пользователи Telegram имеют возможность скрыть свой номер. Но если кто-нибудь его сохранит, независимо от настроек приватности, он появится в приложении.

Ранее Лайф рассказывал, что на самом деле спецслужбы могут взламывать мессенджеры и вычислять преступников, которые заманивают подростков "хорошими деньгами" и "полной анонимностью".