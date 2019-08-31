Демонстрантам в Гонконге показали фильм о событиях на Майдане в Киеве

Как рассказали митингующие, революционная волна на Украине сильно вдохновила их.

Участникам демонстраций в Гонконге показали на больших экранах фильм о событиях 2014 года на Майдане в Киеве, рассказал журналист Остап Ярыш в своём твиттере.

Кадри з Гонконгу. Протестувальники переглядають фільм "Зима у Вогні" про Революцію гідності. Просто неба, в різних районах міста. Здавалося б, де Гонконг, а де Україна? Але інколи деякі речі - значно ближче, ніж здаються. pic.twitter.com/7yNKt0tPOV — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 29, 2019

— Протестующие смотрят фильм "Зима в огне" о революции достоинства. Под открытым небом, в разных районах города. Казалось бы, где Гонконг, а где Украина? Но иногда некоторые вещи значительно ближе, чем кажутся, — пишет журналист.

Photos from #HongKong, today. Protesters are watching "Winter on Fire", the movie about #Ukraine's fight for freedom in times of the Revolution of Dignity in 2013-2014. Simultaneously, in various neighborhoods of the city. Some things are much closer then they appear. pic.twitter.com/WUUFxYbeq5 — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 29, 2019

Фильм показали на экранах по всему Гонконгу на 40 площадках, а через несколько часов было задержано ещё трое активистов.

По словам демонстрантов, события на Украине очень их вдохновили.

"Зима в огне" — документальный фильм совместного производства США, Великобритании и Украины. Премьера картины состоялась в октябре 2015 года на платформе Netflix. В фильме описываются протесты в Киеве 2013–2014 годов. В ленту вошли реальные интервью с протестующими и кадры с киевского Майдана во время протестов.

В Гонконге уже несколько месяцев не утихает волна протестов, вызванная законом об экстрадиции. Так, только за август митингующие устроили беспорядки в международном аэропорту, а полиции пришлось впервые применить водяные пушки и помечать демонстрантов красящей жидкостью.