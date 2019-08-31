Демонстрантам в Гонконге показали фильм о событиях на Майдане в Киеве

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Фото © Twitter / Ostap Yarysh‏

Как рассказали митингующие, революционная волна на Украине сильно вдохновила их.

Участникам демонстраций в Гонконге показали на больших экранах фильм о событиях 2014 года на Майдане в Киеве, рассказал журналист Остап Ярыш в своём твиттере.

Протестующие смотрят фильм "Зима в огне" о революции достоинства. Под открытым небом, в разных районах города. Казалось бы, где Гонконг, а где Украина? Но иногда некоторые вещи значительно ближе, чем кажутся, пишет журналист.

Фильм показали на экранах по всему Гонконгу на 40 площадках, а через несколько часов было задержано ещё трое активистов.

По словам демонстрантов, события на Украине очень их вдохновили.

"Зима в огне" — документальный фильм совместного производства США, Великобритании и Украины. Премьера картины состоялась в октябре 2015 года на платформе Netflix. В фильме описываются протесты в Киеве 2013–2014 годов. В ленту вошли реальные интервью с протестующими и кадры с киевского Майдана во время протестов.

В Гонконге уже несколько месяцев не утихает волна протестов, вызванная законом об экстрадиции. Так, только за август митингующие устроили беспорядки в международном аэропорту, а полиции пришлось впервые применить водяные пушки и помечать демонстрантов красящей жидкостью.

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