Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку

Количество подтопленных из-за паводка частных жилых домов в Хабаровском крае за сутки возросло почти на 40 — с 99 до 138.

Уровень воды в реке Амур, за сутки поднявшись ещё на 19 сантиметров, достиг 727 сантиметров, сообщила Администрация Комсомольска-на-Амуре.

— По данным управления ГОЧС РФ администрации города, уровень воды в реке Амур составляет 727 см (тенденция — подъём на 19 см), — сказано в сообщении.

Причём неблагоприятный уровень воды для города начинается с 450 сантиметров, а опасный — с 650 сантиметров.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю, количество подтопленных из-за паводка частных жилых домов в регионе за сутки возросло почти на 40 — с 99 до 138. По состоянию на утро 30 августа в результате циклона в регионе в зоне паводка находился 61 населённый пункт в девяти муниципальных образованиях. Из них в 37 населённых пунктах было зафиксировано подтопление 99 частных жилых домов и 495 приусадебных участков.

16 пунктов временного размещения общей вместимостью 657 человек готовы принимать людей. Сейчас развёрнута работа в трёх из них.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке выпало рекордное за 119 лет количество осадков.