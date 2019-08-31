Число жертв нападения на бар в Мексике возросло до 30

Среди основных версий трагедии рассматриваются месть за неудачное вымогательство, а также конфликт между наркокартелями.

Число жертв нападения на бар в мексиканском городе Коацакоалькосе в штате Веракрус возросло до 30, сообщает La Razon со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

Как отмечается, молодой человек, получивший сильные ожоги, скончался в больнице. Ещё трое пострадавших всё ещё находятся в медучреждениях.

На данный момент власти расследуют преступление. Среди основных версий трагедии прокуратура рассматривает месть за неудачное вымогательство, а также конфликт между наркокартелями "Лос-Сетас" и "Новое поколение Халиско".

Данных о задержании подозреваемых не поступало. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал наказать по всей строгости закона виновных в трагедии.

Как считают власти, нападение устроила банда не менее чем из десяти человек.