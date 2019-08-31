Четыре солдата избили офицера в Армении

Один из задержанных злоумышленников подозревается также в оскорблении военнослужащего.

Правоохранители задержали четверых солдат срочной службы по подозрению в избиении офицера, рассказала на своей странице в "Фейсбуке" представитель Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

— В рамках уголовного дела... четверо военнослужащих обязательной срочной службы задержаны по подозрению в совершении деяний, которые предусмотрены статьёй "Совершение насильственных действий в отношении начальника группой лиц с причинением лёгкого или средней тяжести вреда здоровью", — сообщила она.

По словам представителя ведомства, один из военных также подозревается в оскорблении военнослужащего. Максимальная санкция по этим статьям предусматривает восемь лет заключения.

В Армении россиянина заподозрили в убийстве местного криминального авторитета