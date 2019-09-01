В ДНР сообщили о резком увеличении числа обстрелов со стороны ВСУ

Как отмечается, за сутки было зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня.

В ДНР резко возросло количество обстрелов населённых пунктов со стороны украинских силовиков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на народную милицию ДНР.

Как отмечается, за сутки было зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня.

— Мы отмечаем резкое увеличение количества обстрелов населенных пунктов республики со стороны ВСУ на мариупольском и горловском направлениях, — сообщили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, по населенным пунктам на горловском и мариупольском направлениях было выпущено более 200 мин, также были задействованы тяжёлая артиллерия и противотанковые управляемые ракеты. Всего немного больше, чем за месяц, с 21 июля, украинские силовики нарушили режим прекращения огня более 300 раз.

В народной милиции ДНР также добавили, что резкое возрастание числа обстрелов спровоцировано боевиками националистических подразделений, вышедших из-под контроля Киева. Это в свою очередь ставит под угрозу срыва достигнутых в Минске договорённостях о перемирии.

Ранее сообщалось, что в ДНР спасатели МЧС ДНР попали под обстрел украинских военных в Горловке.