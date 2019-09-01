В России насчитали почти два миллиона первоклассников

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Фото © Pixabay

В новом учебном году за парты российских школ сядут почти 2 миллиона первоклассников. Об этом сообщила министр просвещения России Ольга Васильева в поздравлении всех учащихся с Днём знаний, который отмечается 1 сентября.

У нас в этом году почти два миллиона малышей идут в первый класс. Хочу от всей души пожелать нашим первоклассникам, которые в первый раз сядут за парты, чтобы у них никогда не было разочарования, — приводит её слова ТАСС.

Отмечается, что в России в этом году школы откроют свои двери для 16,5 млн учеников, что почти на 1 млн больше статистики прошлого года. Среди первоклашек рост составил порядка 100 тысяч.

В России на данный момент насчитывается около 42 тысяч школ, из которых больше половины, 26 тысяч, расположены в сельской местности.

Ранее Лайф сообщал, что в одной из школ Краснодара дети пойдут в первый "Ш" класс.

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