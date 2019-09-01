В России вступил в силу закон о защите журналистов в горячих точках

В случае гибели сотрудника редакция должна выплатить не менее двух миллионов рублей его семье.

Закон о защите журналистов в горячих точках, предусматривающий компенсации в случае их гибели или причинения вреда здоровью, вступил в силу в России.

Закон обязывает редакции получать в письменном виде согласие сотрудника на выполнение поручений в особых условиях. Кроме того, редакциям необходимо обеспечить и финансировать обучение своих сотрудников мерам безопасности, а также предоставить им средства индивидуальной защиты с опознавательным знаком "Пресса".

— Как и военные уставы, история работы журналистов в горячих точках написана кровью. Мы, и я в том числе, учились быть военными журналистами на тяжёлом и страшном опыте раненых и погибших наших коллег, — рассказал ТАСС глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.

По его словам, крайне важно аккумулировать, собрать и обобщить данный опыт, а также рассказать об этом коллегам, не имеющим подобного опыта.

Соловьёв напомнил, что работа над законом велась с 2014 года, однако сделать существенные шаги удалось лишь в 2018-м, когда пожелания Союза журналистов передали президенту России Владимиру Путину.

— В Совете Федерации, в Госдуме, в СЖР и на других площадках мы вырабатывали рекомендации при участии наших известных военкоров — Евгения Поддубного, Александра Коца, Александра Сладкова и других, — рассказал он.

Журналист также рассказал, что СЖР подписал соглашение с сотрудниками научно-исследовательского института МЧС для обучения журналистов, работающих в зонах чрезвычайных ситуаций. Практическая часть бесплатных курсов пройдёт на полигоне МЧС в подмосковном Ногинске.

Закон предусматривает единовременную выплату компенсации сотруднику редакции. В случае, если он утрачивает "профессиональную трудоспособность более чем на 90%", редакция обязана выплатить не менее одного миллиона рублей, а если менее 90% — не меньше 100 тысяч рублей за каждые 10% степени утраты профессиональной деятельности. В случае гибели журналиста его семья обязана получить сумму не менее двух миллионов рублей.