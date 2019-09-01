Новая Зеландия ввела запрет на купание с дельфинами

Власти Новой Зеландии решили заняться восстановлением популяции дельфинов афалин в Заливе Островов и ввели ограничение на общение с главной опасностью — человеком. Об этом сообщает The Guardian.

Как установили учёные, рост интереса людей к дельфинам в этом месте привёл к тому, что у млекопитающих фактически не осталось времени, чтобы побыть в одиночестве и заняться своими делами — поесть, отдохнуть или понянчиться с потомством. 86% дня афалины проводят в "компании хотя бы одной лодки" с людьми.

Из-за этого численность дельфинов в указанном месте сильно сократилась — с 270 в 1999 году до 31 в настоящее время. При этом смертность потомства млекопитающих составляет более 75%.

Введённые правила призваны исправить ситуацию. Помимо запрета на совместное купание было также ограничено время одного сеанса наблюдения за дельфинами. Теперь одна лодка может задерживаться в бухте лишь на 20 минут, а не на 30, как было раньше.