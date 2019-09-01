30 человек ранены в результате стрельбы в американских Одессе и Мидленде

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Фото © EPA / STRINGER / ТАСС (архив)

По меньшей мере 30 человек получили ранения в связи с предполагаемой массовой стрельбой в городах Одесса и Мидленд в Техасе, сообщают местные СМИ со ссылкой на власти.

Как информирует CBS со ссылкой на местную полицию, общественности рекомендуется избегать шоссе I-20 в Одессе, Мидленде и Большой Весне, так как власти разыскивают двух подозреваемых, которые ранили нескольких человек, включая офицера.

Один из подозреваемых, по предварительным данным, управлял автомобилем золотистого цвета и вооружён винтовкой.

Второй подозреваемый, по всей вероятности, взял автомобиль почтового отделения. По данным города Мидленда, подозреваемый ранил солдата на западе I-20 и позднее ещё несколько человек.

Пресс-секретарь отдела полиции города Одессы Стив ЛеСюр призвал горожан оставаться дома, пока правоохранители ищут стрелков.

В целях предосторожности был закрыт кампус Техасского университета Пермского бассейна.

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