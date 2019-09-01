30 человек ранены в результате стрельбы в американских Одессе и Мидленде

По меньшей мере 30 человек получили ранения в связи с предполагаемой массовой стрельбой в городах Одесса и Мидленд в Техасе, сообщают местные СМИ со ссылкой на власти.

Как информирует CBS со ссылкой на местную полицию, общественности рекомендуется избегать шоссе I-20 в Одессе, Мидленде и Большой Весне, так как власти разыскивают двух подозреваемых, которые ранили нескольких человек, включая офицера.

Один из подозреваемых, по предварительным данным, управлял автомобилем золотистого цвета и вооружён винтовкой.

#BREAKING UPDATE:

- reports of multiple shooters armed with rifles

- Up To 30 People Shot So Far

- One Suspect Driving a stolen USPS Mail Truck

- Massive Police Response

- reports of 1 suspect in custody. #TexasMassShooting #Odessa pic.twitter.com/FhKoGoJylm — News flash (@BRNewsFlash) August 31, 2019

Второй подозреваемый, по всей вероятности, взял автомобиль почтового отделения. По данным города Мидленда, подозреваемый ранил солдата на западе I-20 и позднее ещё несколько человек.

Пресс-секретарь отдела полиции города Одессы Стив ЛеСюр призвал горожан оставаться дома, пока правоохранители ищут стрелков.

В целях предосторожности был закрыт кампус Техасского университета Пермского бассейна.