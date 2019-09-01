В Белоруссии повысили тариф на транспортировку российской нефти

Повышение тарифа на 3,7% будет в силе до конца текущего года, дальнейшая индексация произойдёт с 1 января 2020 года.

В рамках ранее достигнутых договорённостей с Россией Белоруссия с 1 сентября повышает тариф на транспортировку нефти по своему участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%, сообщает РИА "Новости".

Государственный концерн "Белнефтехим", после того как стороны согласовали величину тарифа, отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объёмы транспортировки нефти в четвёртом квартале 2019 года", поэтому на первом этапе была достигнута договорённость о повышении тарифа на 3,7%, а по итогам работы за год — о возвращении к данной теме.

— Таким образом, по итогам работы в 2019 году будет проведён анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определён размер дальнейшего изменения тарифов, — заявляли в концерне.

Однако изначально белорусский оператор "Дружбы" предлагал России повысить тариф на прокачку сырья на 21,7% в порядке компенсации за транспортировку "некачественной" нефти.

Повышение тарифа на 3,7% будет в силе до конца текущего года, дальнейшая индексация произойдёт с 1 января 2020-го согласно общим правилам.

Ранее в Белоруссии установили тарифы на услуги по транспортировке нефти, которые будут действовать до 1 октября 2019 года.